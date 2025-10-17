Sfrattati ex motel Agip in piazza, 'Napoli città degli sgomberi" Hanno sfilato in corteo tra i turisti, da via Toledo a piazza Dante

Gli sfrattati dall'ex motel Agip di Secondigliano sono scesi in piazza sfilando in corteo da largo Berlinguer a piazza Dante, a Napoli. Ai turisti che hanno incontrato lungo il percorso hanno detto che Napoli è diventata "la città degli sgomberi" . Con loro anche gli attivisti della "campagna per il diritto all'abitare". I manifestanti hanno ricordato che non hanno trovato "neanche una sistemazione transitoria" e che hanno trovato un posto dove ripararsi grazie alla solidarietà delle reti sociali. A loro giudizio il contributo una tantum annunciato dal Comune "non può essere una soluzione". "Il Sindaco prima ha dichiarato ai media che nessuno sarebbe rimasto in strada e ora che tutti sono sistemati... ma dove!? E noi, queste famiglie, questi bambini chi siamo, fantasmi?", hanno scritto in una nota.