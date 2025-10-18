Napoli si prepara alla Neapolis Marathon: domani strade chiuse Dal centro al lungomare

Domenica 19 ottobre, fin dalle prime ore del mattino, numerose vie del centro e del lungomare di Napoli saranno chiuse al traffico per permettere lo svolgimento della Neapolis Marathon. Tra le principali arterie interessate ci saranno piazza del Plebiscito, cuore simbolico della città, e le strade circostanti come via Cesario Console, via Santa Lucia e via Chiatamone. Il percorso proseguirà lungo via Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, Rotonda Diaz e largo Sermoneta, fino a toccare la zona di via Sannazaro e piazza Sannazaro.

Il divieto di transito riguarderà anche il lungomare e le aree limitrofe, tra cui viale Antonio Gramsci, piazza della Repubblica e il tratto di via Riviera di Chiaia compreso tra via Pergolesi e piazza della Repubblica, nonché viale Anton Dohrn e la Galleria della Vittoria, dove la chiusura inizierà già alle 5 del mattino. Le restrizioni si estenderanno anche a via Ammiraglio Ferdinando Acton, Giardini Molosiglio, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina e via Amerigo Vespucci, oltre a rotatorie e piazze come la rotonda di Corso Arnaldo Lucci, la rotonda Sant’Erasmo, via Alessandro Volta e via Marchese Campodisola.

Il percorso proseguirà ancora attraverso via Agostino Depretis, piazza Bovio, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo e piazza Trieste e Trento, interessando in pratica tutto il cuore della città. Alcune vie secondarie come via Solitaria, piazzetta Salazar e le rampe Paggeria saranno chiuse al traffico per tutti, eccetto per i residenti, i disabili muniti di contrassegno H, i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine, che potranno circolare a senso unico alternato.