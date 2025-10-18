Napoli si accende per Natale 2025: "Illuminiamo Napoli" porta 150 km di luci Un investimento da 4,8 milioni di euro

Napoli si prepara a brillare per le festività natalizie 2025 con l’iniziativa “Illuminiamo Napoli”, un progetto congiunto tra Camera di Commercio e Comune che porta in città oltre 150 chilometri di luminarie, addobbi tridimensionali e grandi alberi di Natale.

Grazie a uno stanziamento complessivo di 4,8 milioni di euro – di cui 3 milioni messi a disposizione dall’ente camerale – la città partenopea anticipa i tempi: l’accensione ufficiale è prevista entro il 15 novembre, per valorizzare anche l’incoming turistico del periodo festivo.

Luminarie a tema: scudi, stelle e fasci di luce nelle strade di Napoli

Le decorazioni natalizie 2025 di Napoli saranno ispirate a motivi di stelle, scudi luminosi e fasci di luce, in equilibrio tra tradizione e innovazione.

Le prime installazioni sono già visibili in via dei Mille, via Chiaia, via Filangieri e corso Umberto, mentre i lavori procedono nelle principali Municipalità cittadine, dal centro alle periferie.

Completate le installazioni nei quartieri di Soccavo, Pianura, Fuorigrotta e Bagnoli, e quasi ultimate quelle nell’area Est (Barra, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli).

Le luci resteranno accese fino al 7 gennaio 2026, illuminando le feste con uno spettacolo diffuso in ogni zona della città.

Le parole del sindaco Manfredi e dell’assessora Armato

Durante la presentazione ufficiale, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessora alle Attività produttive e al Turismo Teresa Armato hanno sottolineato il valore culturale ed economico dell’iniziativa.

“Quest’anno il Comune è partito con largo anticipo con il montaggio delle luminarie natalizie – ha dichiarato Armato – grazie al forte sostegno e alla collaborazione con la Camera di Commercio.

Le luci di Natale non sono solo decorazioni, ma creano atmosfera, attrattività e partecipazione: rendono Napoli più viva e accogliente, incentivando il commercio e il turismo.”

Il contributo della Camera di Commercio

Il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, ha spiegato il ruolo dell’ente nel progetto:

“Abbiamo voluto sostenere fortemente il Comune con uno stanziamento di 3 milioni di euro per ‘Illuminiamo Napoli 2025’.

La città brillerà a festa nelle sue piazze principali, nelle vie dello shopping e negli itinerari turistici, a beneficio delle attività commerciali che attendono con entusiasmo il periodo natalizio.”

Polemiche al Vomero per i cavi fissati agli alberi

Non mancano però le polemiche. Il presidente del Comitato Valori Collinari, Gennaro Capodanno, ha denunciato l’uso improprio degli alberi come sostegno per i cavi elettrici e le funi delle luminarie in via Scarlatti e via Luca Giordano al Vomero.

Un dettaglio tecnico che ha suscitato preoccupazioni ambientali, sebbene il Comune abbia assicurato il rispetto delle normative di sicurezza e la tutela del verde urbano.

Villaggio di Natale in piazza del Plebiscito

Oltre alle luminarie, il progetto “Illuminiamo Napoli 2025” prevede anche un villaggio natalizio in piazza del Plebiscito, attivo dall’8 al 21 dicembre, con mercatini, spettacoli e attrazioni per famiglie e turisti.

L’obiettivo è creare un percorso diffuso di festa e bellezza, capace di valorizzare i quartieri e promuovere il commercio locale durante le festività.

Infine, sarà installanta, anche quest'anno, la Natività in Piazza Municipio, attrazione turistica che già l'anno scorso ha riscontrato un grande successo.