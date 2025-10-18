Vietata trasferta a tifosi Inter della Lombardia per sfida a Napoli Provvedimento su parere della Questura di Napoli

Divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter residenti in Lombardia per Napoli-Inter di sabato prossimo. La decisione è stata presa dalla Prefettura di Napoli. I biglietto del settore ospiti, invece potranno essere acquistati ai soli possessori di fidelity card dell'Inter sottoscritta in data prima dell'8 ottobre 2025, non residenti nella Regione Lombardia. "Il provvedimento - si legge in una nota - è stato adottato, su parere della Questura di Napoli, in conformità con le determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che ha evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica che connotano l’evento, considerata la rivalità tra le opposte tifoserie".