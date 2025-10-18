Vasco Rossi sponsor della squadra dei Quartieri Spagnoli: "Sono uno di loro" E dalla squadra napoletana arriva l'invito: "Lo aspettiamo"

Vasco Rossi è ufficialmente uno degli sponsor della Protopisani Quartieri Spagnoli, la squadra di calcio di Seconda Categoria che rappresenta uno dei cuori pulsanti di Napoli. L’annuncio è arrivato direttamente dal cantautore, che ha postato una storia Instagram mostrando la maglia della squadra con il suo logo stampato sul petto. Un gesto che va oltre il semplice sostegno economico, trasformandosi in un simbolo di affetto per una realtà che punta sullo sport come veicolo di aggregazione e riscatto sociale.

Il legame tra il Blasco e la realtà napoletana era già nato lo scorso giugno, quando l’imprenditore Salvatore Visone incontrò il rocker per consegnargli una t-shirt dei Quartieri Spagnoli. In quell'occasione, Visone gli raccontò la storia della Protopisani e della sua scuola calcio, un progetto che coinvolge giovani del territorio, offrendo loro un punto di riferimento attraverso il gioco del calcio. Vasco ha pubblicato anche il video di quell'incontro, dimostrando di aver custodito quella storia.

Nella sua storia Instagram, la foto della maglia è accompagnata dal sottofondo di “Prendi la strada”, brano che diventa un messaggio di incoraggiamento per i ragazzi a seguire le proprie strade. «Sono diventato uno dei loro sponsor», ha scritto Vasco, mostrando con orgoglio il suo marchio sulla casacca da gioco. Un'adesione che per la squadra ha un valore enorme, sia simbolico che concreto, dato che parte del ricavato della merchandising ufficiale è destinato a sostenere le attività.

Ora, dopo la notizia, il sogno si fa più grande. Salvatore Visone non nasconde l’entusiasmo e lancia l’invito: «Lo aspettiamo a Napoli». L’auspicio è che Vasco Rossi possa presto varcare i confini di Via Caracciolo per incontrare di persona i ragazzi che, ogni giorno, portano in campo il suo nome accanto a quello del loro quartiere.