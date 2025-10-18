Porto di Napoli: incontro con il neo commissario L'obiettivo di rilanciare il sistema portuale campano

Questa mattina si è tenuto un incontro al porto di Napoli con il neo commissario dell’Autorità di Sistema Portuale, Eliseo Cuccaro, volto a rafforzare la collaborazione tra Governo e territorio. L’incontro ha avuto come focus principale i progetti infrastrutturali e le prospettive di sviluppo del sistema portuale campano, con particolare attenzione alle priorità dell’ente.

Progetti strategici e visite ai cantieri

Nei giorni scorsi, Cuccaro ha visitato i cantieri in corso, tra cui la Darsena di Levante, considerata un’opera strategica per l’ampliamento e la modernizzazione dello scalo partenopeo. Queste iniziative rientrano in un più ampio programma volto a rendere i porti campani più efficienti e competitivi.

Temi urgenti: Salerno e addizionale regionale

Durante l’incontro, il commissario ha affrontato anche questioni di rilevanza immediata, come la gestione della sentenza relativa al porto di Salerno e la revisione dell’addizionale regionale.

“Affronteremo subito i temi più urgenti – ha dichiarato Cuccaro – dalla situazione di Salerno alla revisione dell’addizionale regionale, per tutelare le imprese e garantire efficienza ai nostri porti.”

Obiettivi: sviluppo e sinergia

L’incontro ha evidenziato la volontà di creare una sinergia concreta tra Governo e territorio, puntando a sviluppare strategie efficaci per la crescita economica e infrastrutturale del sistema portuale campano.

Il commissario Cuccaro ha ribadito che le priorità dell’Autorità di Sistema Portuale includono modernizzazione, efficienza e supporto alle imprese, con l’obiettivo di consolidare il ruolo dei porti della Campania come snodi strategici per il commercio nazionale e internazionale.