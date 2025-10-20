Napoli, boom di turisti: +45% in tre anni secondo il sindaco Manfredi Un successo per la città partenopea

Napoli continua a confermarsi una delle mete più amate d’Italia e d’Europa.

Negli ultimi tre anni, il capoluogo campano ha registrato un aumento del 45% dei turisti, con una presenza significativa di visitatori stranieri.

Lo ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi durante un’intervista a UnoMattina in diretta dal Palazzo Reale.

Secondo Manfredi, la crescita è frutto della forte identità culturale della città, della sua autenticità e del suo spirito accogliente, elementi che rendono Napoli una destinazione unica nel panorama internazionale.

Napoli piace perché è autentica e multiculturale

“Napoli piace tanto perché è una città in cui ognuno trova un pezzo della sua storia”, ha affermato il sindaco.

La città partenopea, infatti, riesce a essere multiculturale senza perdere le proprie radici. Nei vicoli, tra i quartieri popolari e le piazze storiche, si percepisce ancora la presenza viva del popolo napoletano, simbolo di una città “vera, creativa e accogliente”.

Questa autenticità è uno dei principali motivi per cui sempre più turisti internazionali scelgono Napoli come meta delle proprie vacanze, affascinati dal suo patrimonio artistico, dalla cucina e dalla sua vitalità quotidiana.

Identità, orgoglio e futuro: la visione di Manfredi

Manfredi ha ricordato come Napoli celebri quest’anno i 2500 anni dalla fondazione, un traguardo che testimonia la sua storia millenaria e la capacità di rinnovarsi nel tempo.

Nel 2027, inoltre, la città ospiterà la Coppa America di vela, un evento di portata mondiale che rafforzerà ulteriormente la sua immagine internazionale.

“L’orgoglio dei napoletani è fondamentale — ha sottolineato il sindaco — perché significa investire nel proprio territorio ed essere protagonisti della propria città”.

Un messaggio che invita cittadini e istituzioni a difendere e valorizzare il patrimonio collettivo di Napoli, capitale di cultura, arte e identità.

Una città che conquista il mondo

Il boom turistico di Napoli conferma un trend positivo che coinvolge tutto il Sud Italia, ma è la capacità di restare sé stessa che rende la città davvero speciale.

Mentre molte metropoli diventano sempre più globalizzate e omologate, Napoli resta “vera”, ricca di contraddizioni e contaminazioni, ma proprio per questo autentica e irresistibile.