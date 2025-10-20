Now Trasforma Piazza Mercato: tra tecnologia, intrattenimento e gusti Anni ’90 Tre giorni all’insegna dell’innovazione

La città ha vissuto tre giorni di eventi unici grazie a Now, che ha trasformato piazza Mercato in un vero e proprio punto di incontro tra tecnologia e intrattenimento. L’iniziativa ha attirato appassionati e curiosi, offrendo esperienze interattive e coinvolgenti per tutti.

Il pop-up store gigante: un’esperienza multisensoriale

Protagonista dell’evento è stato un pop-up store alto oltre dieci metri, a forma di distributore di caramelle. I visitatori hanno potuto partecipare a una “tasting experience” multisensoriale, ispirata ai contenuti della piattaforma Now. Tra i gusti più originali spiccavano:

Anni ’90, per un tuffo nella nostalgia;

Erba di stadio, per gli amanti dello sport;

Zombie, per chi cerca emozioni forti e insolite.

Un’idea innovativa che ha unito gusto, tecnologia e intrattenimento in un’esperienza indimenticabile.

Musica, parole e partecipazione

La chiusura della tre giorni è stata sobria ma d’effetto, perfettamente in linea con lo spirito del progetto. L’iniziativa ha saputo combinare parole, musica e partecipazione, coinvolgendo un pubblico variegato e creando un’atmosfera unica in città.

Uno sguardo alla finale di X Factor 2025

L’evento è stato anche un preludio alla grande finale di X Factor 2025, prevista il 4 dicembre a Napoli, in piazza del Plebiscito. Dopo il successo record della scorsa edizione, l’attesa per questa nuova finale è già altissima, e l’evento di Now ha contribuito a creare hype e coinvolgimento tra i fan.