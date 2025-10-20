Pescheria illegale scoperta a Scampia: sanzione da 70mila euro Sequestrati 100 chili di prodotti non conformi

Nuovo intervento dei Carabinieri della stazione di Scampia nel quartiere napoletano noto per le recenti operazioni di controllo. I militari hanno scoperto una pescheria illegale in via Marrazzo, denunciando il titolare per gravi irregolarità strutturali e amministrative.

Secondo quanto accertato, l’attività commerciale era priva delle necessarie autorizzazioni, con lavori eseguiti all’interno dei locali senza alcun permesso edilizio.

Impianto elettrico irregolare e prodotti non conformi

Durante l’ispezione, i Carabinieri hanno rilevato che l’impianto elettrico era collegato abusivamente alla rete pubblica, senza contatore né dispositivi di sicurezza.

Oltre alle violazioni strutturali, sono emerse gravi irregolarità igienico-sanitarie: la merce esposta per la vendita è risultata non conforme al consumo umano.

Complessivamente, i militari hanno sequestrato circa 100 chilogrammi di prodotti ittici, successivamente smaltiti secondo le norme vigenti.

Pescheria chiusa e sanzioni per 70mila euro

L’attività commerciale è stata immediatamente chiusa e al titolare sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 70.000 euro.

L’intervento rientra in un più ampio servizio di controllo effettuato nel quartiere delle Vele di Scampia, finalizzato a contrastare le attività abusive e a tutelare la sicurezza alimentare.