A Casamarciano una strada sarà intitolata a bambini di Gaza Lo ha deciso una delibera di giunta

L'amministrazione comunale di Casamarciano intitolerà una strada ai bambini di Gaza. E' quanto stabilito da una delibera della Giunta guidata dal sindaco Clemente Primiano, che è stata portata all'attenzione del Consiglio comunale, convocato proprio per testimoniare, sulla scia degli altri comuni italiani, "vicinanza alla popolazione della Palestina e per unirsi al coro di quanti sperano che le trattative di questi giorni possano portare ad una pace duratura e definitiva".

A diventare "Via dei bambini di Gaza" sarà una strada in località 40 Moggi che oggi si chiama via Trivio. Nell'area interessata dall'iniziativa dal valore simbolico sorgerà, tra l'altro, una Casa di Comunità, punto di riferimento sanitario per i cittadini dell'intera area nolana. La struttura, già autorizzata, sorgerà su un terreno confiscato alla criminalità organizzata. "Via dei Bambini di Gaza, non è solo un nome - spiega il sindaco Primiano - è un richiamo alla coscienza collettiva, un modo per dire che la pace si costruisce anche nei luoghi in cui viviamo e che la vicinanza a chi soffre, a chi è più fragile, ai bambini che hanno diritto al futuro, è un imperativo per tutti noi, sia come istituzioni che come cittadini. Con l'intitolazione della strada faremo memoria di una strage che non deve mai più avvenire, non solo a Gaza, ma nel mondo intero.

La pace è di tutti - conclude il primo cittadino - e non può essere argomento di confronto, o peggio, di scontro tra chi pretende di rappresentare meglio il sentimento di ripudio della violenza".