Consiglio comunale Napoli, le criticità della Tari in commissione Trasparenza Al centro la questione di intere fasce di utenza non censite

La Commissione Trasparenza del Comune di Napoli ha esaminato, alla presenza dei tecnici dell'Amministrazione, le principali criticità relative alla gestione della Tari.

Il confronto ha posto l'accento sulla necessità di garantire equità e trasparenza nel sistema di riscossione, alla luce di recenti inchieste giornalistiche che hanno evidenziato anomalie e mancanza di uniformità nei controlli. In particolare, è emersa la questione di intere fasce di utenza non censite, sollevando interrogativi sulla completezza e l'aggiornamento delle banche dati degli utenti; sulla mancata integrazione con i dati catastali; sulle misure adottate per contrastare l'evasione; sulle tempistiche previste per un miglioramento della trasparenza e dell'efficienza del servizio.

Ulteriori criticità sono state segnalate in ambito giuridico: alcune pronunce di giudici tributari hanno rilevato incertezze sulla titolarità della richiesta di pagamento, dove spesso compaiono contemporaneamente sia la società di riscossione 'Municipia' che la sua società di scopo 'Napoli Obiettivo Valore'.

I Servizi Comunali hanno chiarito, sui diversi punti evidenziati, che l'obiettivo principale è il contrasto all'evasione, con particolare attenzione alle utenze non domestiche, per garantire una distribuzione più equa del prelievo. I dati relativi al numero complessivo di utenze recuperate e al valore economico saranno forniti nelle prossime settimane, insieme a ulteriori elementi utili per ampliare la platea dei contribuenti e rafforzare l'efficacia del sistema di riscossione.