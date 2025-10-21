Tifosi del Napoli arrestati a Eindovhen: "Il Governo ora chiarisca" Il deputato M5S Carotenuto: "Non si possono applicare regole a proprio piacimento"

"Ancora una volta ci troviamo di fronte a una grave discriminazione nei confronti dei tifosi napoletani, espulsi perché giravano in gruppo per il centro di Eindhoven la sera prima della partita senza aver compito nessuna azione illegale. Sembra che alcuni paesi europei scelgano di applicare le regole a proprio piacimento è questo è inaccettabile. Il governo chiarisca le ragioni per cui ad alcuni cittadini italiani viene negato il diritto alla mobilità: parliamo di persone che hanno comprato un regolare biglietto, magari lavoratori che hanno fatto un sacrificio economico per seguire la propria squadra del cuore e che non possono essere trattati da criminali.

Il collega Danilo Della Valle, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, depositerà un'interrogazione scritta alla Commissione europea per fare luce su questo grave episodio di violazione della libertà di movimento, pilastro fondamentale dello spazio Schengen e dell'Unione europea". Lo dichiara il deputato napoletano M5S Dario Carotenuto.