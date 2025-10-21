Vomero, via Scarlatti: l'isola pedonale da riqualificare Realizzata oltre 25 anni fa, presenta numerose buche e avvallamenti

"A oltre un quarto di secolo dalla nascita, dal momento che vide la luce alla fine del lontano 1999, l’isola pedonale di via Scarlatti, nel quartiere Vomero, necessità oramai di urgenti quanto improcrastinabili interventi di riqualificazione - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione -. Gli oltre cinque lustri, da quando fu realizzata, li dimostra tutti, anche per la mancanza, specialmente negli ultimi tempi, d’idonea quanto costante manutenzione.

In verità di “pedonale” quest’isola ha davvero poco, con varchi perennemente aperti – prosegue Capodanno -. Peraltro sono tantissimi gli automezzi che circolano a tutte le ore del giorno e della notte, trai quali gli autocarri per il carico e lo scarico.

A risentirne è anche il basolato con il quale sono stati realizzate alcune decorazioni, visto che non è stato previsto un apposito percorso per i mezzi autorizzati, così come avviene in altre città per le zone destinate a isole pedonali.

Sempre per le note carenze, alle rotture e ai guasti procurati sulla pavimentazione, si è rimediato sovente con l’oramai standardizzata colata di cemento o di bitume – continua Capodanno – con risultati davvero orripilanti pure dal punto di vista estetico “.

Numerosi gli avvallamenti e le buche presenti, che rappresentano un pericolo per i pedoni, causando non poche cadute, sovente alla ribalta delle cronache – sottolinea Capodanno –. Tra l'altro i cubetti di porfido hanno perso la sigillatura tra di loro, realizzata molto tempo addietro con malta di cemento. Di conseguenza basta che ne salti uno perché vengano poi portati via anche i limitrofi in una catena senza fine.

Non va meglio per l’arredo urbano – puntualizza Capodanno – visto che in questi anni sono sparite diverse panchine, mai più ripristinate. Tanti invece gli ombrelloni, i tavolini e le sedie dei numerosi dehors e gazebo, che affollano l’isola, senza un progetto unitario che cerchi quantomeno di armonizzarli, in considerazione dell'importanza della storica strada vomerese".

Sulla situazione di degrado dell’isola pedonale di via Scarlatti, uno delle più importanti arterie del capoluogo partenopeo, meta dello shopping, anche per la presenza d'importanti marchi internazionali, Capodanno richiama, ancora una volta, l’attenzione dell’amministrazione comunale partenopea, segnatamente dell'assessore alle strade Cosenza e dell'assessore al decoro urbano Lieto, per gli immediati e non più differibili provvedimenti del caso tesi al rifacimento della pavimentazione e alla riqualificazione e all'implementazione dell'arredo urbano.