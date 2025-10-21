Teatro San Carlo, firmato il contratto: parte l'era Macciardi La nota della Fondazione. Contratto siglato al termine della riunione del Consiglio di indirizzo

Fulvio Adamo Macciardi e' il nuovo sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli. La querelle intorno alla sua nomina, su indicazione di tre consiglieri di maggioranza del consiglio di indirizzo il 4 e il 26 agosto, firmata dal ministro della Cultura Alessandro Giuli pure due volte, e' arrivata alla firma del contratto. La Fondazione Teatro di San Carlo, in una nota, "e' lieta di annunciare che Fulvio Adamo Macciardi ha assunto ufficialmente la carica di sovrintendente con funzioni anche di Direttore Artistico".

"In un contesto nazionale e internazionale sempre piu' competitivo, il Teatro di San Carlo vuole continuare a essere punto di riferimento per l'eccellenza lirica, con un orizzonte contemporaneo e aperto alle nuove sfide del mondo dello spettacolo - si legge ancora - il maestro Macciardi assumera' formalmente il suo ruolo a partire da oggi e si insediera' con piena attivita' gia' nei prossimi giorni".

"Svilupperemo un progetto che sicuramente renderà felice il percorso di questo teatro. Con il sindaco Manfredi ho parlato, abbiamo firmato insieme, è stato un incontro piacevole ". Sono le prime parole da Soprintendente del Teatro San Carlo di Fulvio Adamo Macciardi subito dopo la firma avvenuta al termine del consiglio di indirizzo della Fondazione San Carlo. Macciardi guadagnerà 210 mila euro annui più 30 mila euro per rimborsi spese

I ricorsi di Manfredi

Sulla nomina ormai effettiva pendono però ancora i ricorsi di Manfredi. La settima sezione fallimentare del tribunale civile, ha già respinto il ricorso del presidente della Fondazione San Carlo per invalidare l'indicazione del Consiglio di Indirizzo del 26 agosto, che confermò la scelta di Macciardi soprintendente, come poi da decreto del ministro Alessandro Giuli. Si attendono ora gli esiti del ricorso al Tar e l'udienza di merito al Tibunale civile. Al centro della questione come è noto è la spaccatura del CdI, con i consiglieri Marilù Farone Mennella, Giovanni Francesco Nicoletti (Mic) e Riccardo Realfonzo (Regione Campania) che hanno sempre sostenuto la nomina di Macciardi mettendo in minoranza Manfredi. Il sindaco nell'ultima riunione decisiva abbandonò il tavolo insieme a Maria Grazia Falciatore (Città metropolitana).

"Il presidente del Consiglio di Indirizzo e lo stesso Macciardi hanno appena firmato il contratto, - il commento di Realfonso - poco prima approvato all'unanimità. L'auspicio mio personale è che il contenzioso in essere possa essere rapidamente archiviato. Aggiungo che, sempre all'unanimità, è stata deliberata la nomina di due Vicepresidenti del Consiglio di Indirizzo nelle persone di Maria Luisa Faraone Mennella e me stesso. Di ciò, naturalmente, sono grato a tutti e profondamente onorato".