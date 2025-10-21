Napoli: la funicolare di Chiaia chiude dal 26 al 28 ottobre Anm comunica: necessarie opere di manutenzione straordinaria

Da domenica 26 a martedì 28 ottobre la funicolare di Chiaia chiuderà al pubblico per manutenzione programmata. Ne dà notizia Anm sulla sua pagina Facebook. Il fermo dell’impianto arriva dopo otto mesi dalla riapertura. La funicolare era rimasta infatti ferma per quasi due anni nell’attesa che si svolgessero le opere di manutenzione straordinaria imposte ogni 20 anni dalle normative.

Circa un mese fa aveva chiuso al pubblico per due giorni la funicolare Centrale allo scopo di consentire le verifiche sul cavo trainante imposte da Ansfisa, l’agenzia del ministero dei Trasporti che ha competenze in materia di sicurezza di impianti a fune, metrò e treni. Da Anm ad Eav, oggi iniziano i lavori di consolidamento della galleria Monte Olibano, chiusa dal 18 luglio, quando una scossa di terremoto legata al bradisismo provocò un dissesto. Il servizio ferroviario fu interrotto tra Bagnoli ed Arco Felice, dove tuttora la mobilità dei viaggiatori è garantita dai bus. I lavori si protrarranno per 4 mesi e costeranno circa un milione di euro