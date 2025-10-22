Studenti occupano l’Istituto Della Porta in solidarietà al popolo palestinese Un atto di disobbedienza civile

Ancora proteste studentesche a Napoli. Questa mattina, la sede dell’Istituto superiore Della Porta-Porzio-Colosimo, situata in via Santa Maria Antesaecula nel rione Sanità, è stata occupata dagli studenti del collettivo Della Porta e del Coordinamento Kaos.

Motivazioni dell’occupazione

Gli studenti hanno spiegato che l’azione non è diretta contro l’istituto in sé, ma rappresenta un atto di solidarietà verso il popolo palestinese. “Questa occupazione si inserisce in una cornice più ampia di mobilitazioni nella città – hanno dichiarato – e vuole essere un segnale di lotta per la liberazione della Palestina, dal fiume fino al mare”.

Secondo gli studenti, l’iniziativa è anche un atto di disobbedienza civile e una critica alle posizioni del governo italiano, accusato di restare tacito e complice nei confronti della questione palestinese. L’occupazione vuole inoltre denunciare quello che gli studenti definiscono “genocidio e apartheid in corso”.

Un movimento più ampio

Questa protesta fa parte di un più ampio movimento di mobilitazioni studentesche e sociali a Napoli, legate a tematiche internazionali e alla solidarietà con il popolo palestinese. Le occupazioni scolastiche, spesso simboliche, cercano di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni sulle questioni internazionali e sulle politiche del governo italiano.