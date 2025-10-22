Napoli, volontari e detenuti insieme per ripulire la Rotonda Diaz L'evento è patrocinato dal Consiglio regionale della Campania e dal Comune di Napoli

Sabato, la Rotonda Diaz sarà protagonista di una grande iniziativa di pulizia ambientale, grazie alla collaborazione tra Plastic Free Onlus e Seconda Chance. L’iniziativa unisce volontari e detenuti in permesso premio del carcere di Secondigliano per liberare la zona dagli scogli da plastica e rifiuti, promuovendo allo stesso tempo inclusione sociale e cittadinanza attiva.

Un successo confermato

Dopo il grande successo dell’iniziativa di maggio, che aveva visto oltre 400 partecipanti, tra cui 114 detenuti, rimuovere 3,7 tonnellate di plastica e rifiuti in 12 città italiane, Plastic Free Onlus e Seconda Chance tornano a collaborare per questa nuova giornata di impegno condiviso. L’iniziativa dimostra concretamente come ambiente e inclusione sociale possano procedere fianco a fianco.

Collaborazione tra associazioni e istituzioni

L’evento di Napoli è patrocinato dal Consiglio regionale della Campania e dal Comune di Napoli, e rappresenta un esempio concreto di cittadinanza attiva. La collaborazione coinvolge anche l’amministrazione penitenziaria, la Magistratura di Sorveglianza, le aziende di igiene urbana, le associazioni locali e i volontari provenienti da tutta Italia.

Obiettivi dell’iniziativa

L’obiettivo principale è duplice:

Tutela dell’ambiente – liberare la Rotonda Diaz da plastica e altri rifiuti, contribuendo a comunità più pulite.

Inclusione sociale – favorire il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti attraverso attività di volontariato condiviso, promuovendo solidarietà e responsabilità civica.

Un percorso di collaborazione duraturo

Questa mobilitazione rappresenta una nuova tappa di un percorso avviato tre anni fa tra Plastic Free Onlus e Seconda Chance. Grazie a questa collaborazione, il progetto continua a crescere, confermando che impegno civico, tutela ambientale e reinserimento sociale possono andare di pari passo.