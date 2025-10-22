Linea 2, lavori in stazione Piazza Amedeo e Mergellina: cambiano orari dei treni Iniziano le opere di riqualificazione della tratta

Proseguono gli interventi di potenziamento e manutenzione programmata da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) nelle principali stazioni ferroviarie della Campania. Dalle ore 22.10 alle ore 5:55 nelle notti 24/25 e 25/26 ottobre, e nelle notti 14/15, 15/16, 28/29 e 29/30 novembre Rfi eseguirà lavori di miglioramento infrastrutturale nelle stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina lungo la metropolitana Linea 2.

Pertanto, per consentire la piena operatività dei cantieri, nei giorni interessati dai lavori la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Napoli Campi Flegrei e San Giovanni Barra e sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni regionali. Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono consultabili sui canali di vendita delle imprese ferroviarie