Due bambini intossicati da stufa: trasferiti a Napoli I bimbi erano semi incoscienti quando i familiari si sono accorti dell'accaduto

Due bambini sono rimasti intossicati nella loro casa di Jelsi (Campobasso) a causa del cattivo funzionamento di una stufa. I piccoli sono stati soccorsi dal 118 e trasferiti nella serata di ieri al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Campobasso. Nelle ore successive è stato disposto il trasferimento a Napoli. Sono stati i familiari dei due fratellini a rendersi conto che erano in uno stato di semi incoscienza e a chiamare i soccorsi. In corso accertamenti per stabilire le cause dell'accaduto.