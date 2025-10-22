Caniglia, 'ascoltato grido allarme cittadini porta Capuana' La soddisfazione della Presidente della Quarta Municipalità per i provvedimenti sulla sicurezza

"Il grido di allarme dei cittadini, comitati, residenti e istituzioni locali di Porta Capuana e più in generale all'area di Piazza Garibaldi non è rimasto inascoltato. Ringrazio il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, per l'attenzione costante e la vicinanza dimostrata al territorio della Municipalità 4, e il Prefetto Michele di Bari per la prontezza con cui ha raccolto le istanze provenienti dal quartiere, coordinando gli interventi". Lo afferma la presidente della Municipalità 4 di Napoli Maria Caniglia sottolineando che "grazie a questa collaborazione sono state avviate le prime operazioni interforze che vedono impegnate Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale in un'azione congiunta per della sicurezza pubblica".

Un lavoro di squadra, aggiunge, "rafforzato dall'azione dell'assessore alla Legalità, dal questore di NAPOLI, dai Comandanti provinciali dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza in un impegno sinergico e costante volto a garantire sicurezza al territorio e fiducia ai cittadini". "Insieme, cittadini e istituzioni - conclude Caniglia - continueremo a difendere la nostra comunità e a costruire una NAPOLI più sicura, giusta e rispettosa, credendo nella forza delle istituzioni e nella cultura della legalità"