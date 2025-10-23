Esami e visite mediche in piazza Plebiscito: tornano le "Giornata della salute" Le visite sono a titolo gratuito

Sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 tornano le “Giornate della Salute” in piazza Plebiscito a Napoli. Visite, esami e consulenze mediche gratuite per cittadini e animali domestici grazie all’Asl Napoli 1 Centro.

Un weekend dedicato alla prevenzione nel cuore di Napoli

Il prossimo weekend, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025, piazza Plebiscito si trasformerà in un grande villaggio della salute grazie all’iniziativa dell’Asl Napoli 1 Centro. Le “Giornate della Salute” tornano per offrire visite, esami diagnostici e consulenze specialistiche gratuite a tutta la cittadinanza, promuovendo la cultura della prevenzione e del benessere.

L’evento si terrà dalle 9:30 alle 18:00, con la partecipazione di medici, infermieri, specialisti e – per la prima volta – anche veterinari, per prendersi cura non solo delle persone ma anche degli animali domestici.

Tutti gli screening gratuiti offerti

Durante le “Giornate della Salute”, l’Asl Napoli 1 Centro metterà a disposizione ambulatori e poliambulatori mobili in cui sarà possibile sottoporsi a diversi screening preventivi gratuiti.

Tra i principali servizi disponibili:

Controlli cardiologici e misurazione della pressione arteriosa

Screening per il diabete e l’obesità

Test per la prevenzione dei tumori femminili (mammella, utero, ovaie)

Visite dermatologiche e odontoiatriche

Consulenze nutrizionali e psicologiche

Servizi veterinari per cani e gatti, con controlli sullo stato di salute, vaccinazioni e microchip gratuiti

Prevenzione e salute per tutti

Le “Giornate della Salute” rappresentano una grande occasione di prevenzione gratuita, rivolta a tutte le fasce della popolazione.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso nel calendario cittadino, ha l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari ai cittadini, offrendo assistenza, informazione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

Come partecipare

Non è necessaria alcuna prenotazione: basta recarsi in piazza Plebiscito nei giorni dell’evento, sabato 25 e domenica 26 ottobre, dalle 9:30 alle 18:00, per usufruire dei servizi disponibili fino a esaurimento posti.