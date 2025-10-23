Bonifica Porta Capuana: offerto caffè a tutti Dopo la violenza dei giorni scorsi operazione interforze: sgomberati senza fissa dimora

Un'operazione interforze è stata condotta in mattinata a Porta Capuana, la zona di Napoli dove i residenti denunciano un degrado crescente. Di recente una donna è stata violentata: l'autore dello stupro dopo l'sos lanciato da una passante è stato bloccato da alcuni cittadini in attesa dell'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto questa mattina la Polizia con due blindati, la Guardia di Finanza, la Polizia municipale. Tra le altre attività sgomberati i senza fissa dimora che si trovavano lungo le mura.

Nel frattempo il punto accoglienza della Società di San Vincenzo de Paoli, attivo dal 1979 proprio a Porta Capuana, continua la sua presenza storica in città, insieme a tante altre realtà operanti a Napoli e nel mondo. "Sotto la Porta", ogni mattina, i volontari accolgono chiunque varchi le antiche torri aragonesi, turisti e concittadini, senza alcuna distinzione, offrendo loro il caffè "È una meravigliosa occasione per guardarsi negli occhi, scambiarsi un sorriso e un semplice buongiorno", dicono gli organizzatori.

Di norma 'aperti' dal lunedì al venerdì, negli ultimi mesi sono stati costretti a ridurre l'attività a due giorni a settimana, a causa proprio del degrado che ha colpito quest'area. Nonostante tutto, i volontari non hanno mai smesso di esserci: sempre pronti ad offrire un momento di ascolto, confronto e conforto, anche grazie al piccolo 'guardaroba solidale' all'interno della Torre Virtus di Porta Capuana. "Mettersi a disposizione della comunità significa creare legami, e tutto può iniziare da un semplice sorso di caffè e un buongiorno", dicono a chi incontrano.