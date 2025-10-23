Tirocini a Napoli: 800 opportunità per disoccupati di lunga data Priorità all'inserimento nel mercato del lavoro

Il Comune di Napoli conferma l’impegno per l’attivazione di 800 tirocini extracurriculari destinati ai disoccupati di lunga durata della città metropolitana. L’annuncio arriva dopo l’incontro tenutosi questa mattina in Prefettura, durante il quale sono stati definiti i dettagli operativi per l’avvio dei percorsi formativi.

L’impegno dell’amministrazione comunale

Secondo quanto comunicato da Palazzo San Giacomo, l’obiettivo è garantire che i tirocini siano attivati nel più breve tempo possibile, rispettando i criteri previsti dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente. I percorsi permetteranno ai partecipanti di acquisire competenze utili per il loro inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Reperimento risorse per ulteriori tirocini

Parallelamente, l’amministrazione comunale sta lavorando per reperire le risorse necessarie a finanziare ulteriori tirocini, così da coprire tutti i partecipanti idonei al click day promosso da Sviluppo Lavoro Italia. L’obiettivo è offrire opportunità concrete anche a chi non rientra nella prima tranche di beneficiari.

Priorità al lavoro e all’occupazione

Il Comune di Napoli ribadisce che il lavoro resta una priorità assoluta. Ogni azione dell’amministrazione è orientata a creare nuove opportunità per chi oggi è fuori dal mercato occupazionale, con l’intento di favorire inclusione sociale e crescita professionale.