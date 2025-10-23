Tajani: "Napoli è un fiore all'occhiello per l'Italia" Il ministro in Prefettura per fare il punto sulle attività del Comitato Nazionale Neapolis 2500

"I 2.500 anni di storia di Napoli devono servire anche per i prossimi 2.500 anni". Così Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel corso della conferenza stampa in Prefettura sulle attività del Comitato Nazionale Neapolis 2.500. "Il Governo e in modo particolare il Ministero degli Esteri - ha precisato Tajani - ha voluto accendere i riflettori su Napoli, parlando, esaltando la sua storia millenaria. Questa capitale del Mediterraneo rappresenta un fiore all'occhiello dell'Italia e uno strumento importante di politica estera.

Significa poter far conoscere ancora meglio Napoli per valorizzare il ruolo del nostro Paese". "Siamo un grande Paese, siamo - ha aggiunto - un gigante nel mondo della cultura, siamo un grande Paese industriale, siamo un grande Paese che è anche la quinta potenza commerciale mondiale. Se andiamo a leggere i dati di Napoli e della Campania, vediamo che anche da questo punto di vista c'è una forte crescita, anche superiore a quella che c'è in altre regioni del Nord. Quindi le celebrazioni dei 2.500 anni servono a rinforzare sempre di più la dimensione internazionale di Napoli, non soltanto per rendere un servizio ai napoletani che meritano di essere guardati con grande attenzione, ma sono anche uno strumento straordinario di presentazione dell'immagine del nostro Paese nel mondo".