Ferraiuolo nuovo segretario generale Uiltrasporti Campania Lascia dopo anni di impegno Antonio Aiello

La segreteria regionale della Uiltrasporti Campania comunica le dimissioni del Segretario Generale Antonio Aiello, accolte con un sincero ringraziamento per gli anni di impegno e di guida dedicata alle Lavoratrici e ai Lavoratori del settore trasporti della regione.

La notizia è stata ufficializzata durante il consiglio regionale che si è svolto oggi, a Palazzo Caracciolo, a seguito di un interessante dibattito sul tema "Il trasporto pubblico locale in Campania dal 2015 al 2025, l'evoluzione e il ruolo determinante del mondo del lavoro". Il segretario generale uscente, Antonio Aiello, ha guidato la Uiltrasporti Campania con intenso impegno e passione, occupandosi con dedizione di temi cruciali quali la tutela delle Lavoratrici e dei Lavoratori del settore trasporti, la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il contrasto al lavoro precario.

Il Consiglio regionale ha eletto all'unanimità Pierino Ferraiuolo come nuovo Segretario Generale della Uiltrasporti Campania. Ferraiuolo, classe 1976, già Segretario Generale Aggiunto con lunga esperienza all'interno dell'Organizzazione, assicurerà la continuità delle attività sindacali e il rafforzamento delle iniziative a tutela delle Lavoratrici e dei Lavoratori del comparto.

Ferraiuolo ha manifestato la volontà di proseguire sulla strada del dialogo e del confronto, confermando l'impegno della Uiltrasporti Campania per i diritti di chi opera nei trasporti regionali. La segreteria regionale ringrazia Antonio Aiello per il lavoro svolto e augura buon lavoro a Pierino Ferraiuolo per il nuovo incarico