Asia Napoli partecipa alle giornate napoletane della salute Il 25 e 26 ottobre in piazza Plebiscito

Anche quest’anno ASIA Napoli sarà protagonista alle 'Giornate napoletane della salute'. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, in Piazza del Plebiscito, sarà presente uno stand dell’azienda che ospiterà una serie di iniziative dedicate al benessere e alla sostenibilità ambientale.

Sabato 25 ottobre, dalle ore 10:30, ASIA e Comieco presenteranno i nuovi dati relativi alla raccolta di carta e cartone sul territorio. Interverranno, tra gli altri: l’Assessore comunale al Verde e alla Salute, Vincenzo Santagada; il Vicedirettore di Comieco, Roberto Di Molfetta; l’Amministratore Unico di ASIA Napoli S.p.A., Domenico Ruggiero.

I temi dell’ambiente, della qualità della vita e della sicurezza sul lavoro sono al centro dell’impegno quotidiano di ASIA, che vive ogni giorno le strade della città e sa che la cura degli spazi comuni è anche cura delle persone. Un ambiente più pulito e sostenibile contribuisce infatti al benessere collettivo.

Allo stand sarà presentato un percorso che integra igiene urbana, sostenibilità e salute in una visione unica e concreta. Saranno esposti i nuovi tricicli a pedalata assistita per lo spazzamento delle strade, strumenti di lavoro dinamici che rendono l’attività operativa a basso impatto ambientale.

Ai visitatori saranno distribuite piantine ottenute dal compostaggio della frazione organica, simbolo di economia circolare e rigenerazione, insieme a brochure e guide per una raccolta differenziata sempre più consapevole.

In collaborazione con il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale di Inail (DIMEILA) e con la Fondazione Rubes Triva, sarà inoltre illustrata una campagna dedicata alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno, tema di grande rilevanza per la salute pubblica, la sicurezza sul lavoro e sulle strade. Tutti i visitatori potranno informarsi, consultare materiali divulgativi e, tramite QR Code, compilare un questionario interattivo per la valutazione dei possibili fattori di rischio.