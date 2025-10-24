Taglio da 15 milioni per la metro Napoli–Afragola: il Pd denuncia colpo al sud Il governo rallenta i lavori dell'infrastruttura

“Ennesimo colpo al Sud”: così il Partito Democratico definisce il taglio di 15 milioni di euro previsto dalla legge di bilancio per la metropolitana che collegherà Napoli Garibaldi ad Afragola. L’infrastruttura, considerata strategica per la mobilità e lo sviluppo del Mezzogiorno, vede ora rallentato il proprio percorso a causa dei provvedimenti del governo.

Il commento del Pd

Il deputato e responsabile Sud della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, insieme al segretario del Pd di Afragola, Pasquale Rosario Iazzetta, ha dichiarato:

“Parliamo di un’infrastruttura strategica per i cittadini e per lo sviluppo del Sud, che riguarda una delle aree più difficili e popolose d’Italia. Invece, il governo Meloni-Salvini sceglie di rallentare ancora una volta il progresso del nostro territorio. È l’ennesimo segnale di ostilità verso il Sud, trattato come periferia di serie B.”

I rappresentanti del Pd hanno anche citato i membri del governo locali e nazionali, come Edmondo Cirielli e Pina Castiello, invitandoli a prendere posizione sul tema.

Impatto sul territorio

La linea Napoli–Afragola è pensata per collegare in modo rapido il centro cittadino con l’area nord dell’hinterland napoletano, una delle zone più densamente popolate e complesse del Mezzogiorno. Il taglio di 15 milioni rischia di ritardare la realizzazione del progetto, con conseguenze dirette sulla mobilità dei cittadini e sullo sviluppo economico locale.

Contesto politico

Il Pd sottolinea come la legge di bilancio di quest’anno contenga diversi provvedimenti considerati penalizzanti per il Sud, segnalando una percezione di disparità territoriale nella distribuzione delle risorse infrastrutturali.