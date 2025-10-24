Coldiretti: La salute passa anche attraverso la sana alimentazione La grande novità di quest’anno è la sinergia con l'ospedale Santobono di Napoli

La salute passa anche attraverso la sana alimentazione, questo il filo conduttore degli eventi di casa Coldiretti al villaggio della salute in piazza del plebiscito a Napoli. Il 25 e 26 ottobre, piazza del plebiscito si trasformerà in un grande spazio dedicato alla salute e al benessere con “Salute per tutti – Le Giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere”, l’iniziativa di prevenzione e informazione medica organizzata dal Comune di Napoli.

La grande novità di quest’anno è la sinergia con l'ospedale Santobono. La Coldiretti Napoli sarà di supporto alle attività dell’ospedale pediatrico con l’Agriasilo e la distribuzione di Melannurca campana igp.

La mattina del sabato è dedicata al progetto "Nutrizione Mediterranea" a partire dalle 10.30 spazio al Vademecum riservato ai più piccoli con gli autori il giornalista Roberto Esse e la nutrizionista Francesca Marino che proseguirà a dispensare consigli con l'aiuto di Roberta Colucci.

Non manca lo spazio dedicato alle degustazioni con i formaggi principali della regione Campania: la Mozzarella con Latte di Bufala del Caseificio Tenuta San Felice. Ad ora di pranzo invece l'appuntamento è con il Re dei Monti Lattari il Provolone del Monaco Dop offerto dal Consorzio di Tutela.

Ad aprire e chiudere saranno due laboratori molto apprezzati quello dedicato alla lavanda a cura di Cecilia Carleo e sul pane agricolo dell'azienda Resilia.

Domenica invece spazio anche all'Olio Evo con l'Aprol, al Basilico Napoletano di Armando Capasso e alla Melannurca Campana Igp con l'azienda Giaccio Frutta.

Non manca l’angolo fotografico con la panchina fiorita dedicata a quanti vogliono realizzare selfi e foto instagrammabili.

Il Villaggio della Salute è aperto a tutti e completamente gratuito. I visitatori possono ricevere consulenze mediche ed effettuare oltre quaranta diverse tipologie di check-up, screening e test: dalla prevenzione cardiovascolare alla diagnosi precoce di patologie oncologiche, dagli esami diabetologici alle visite odontoiatriche. Tutto questo sarà possibile grazie alla partecipazione di medici, specialisti e operatori sanitari.