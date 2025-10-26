Campania: Nappi (Lega), ha ragione Salvini, Eav da commissariare Il capogruppo in Regione: "Una vergogna, un'offesa per utenti"

"Nella Campania che verra', quella che il centrodestra guidera' tra poche settimane, non c'e' spazio per 'carrozzoni' che, in tutti i settori, in questi ultimi dieci anni, hanno portato la nostra regione verso il baratro. Bene ha fatto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a sottolineare che Eav non e' soltanto una vergogna e un'offesa per gli utenti - nella stragrande maggioranza, lavoratori e studenti - ma soprattutto e' un'azienda incapace di garantire il servizio pubblico di trasporto. Linee del tpl cosi' mal gestite vanno dunque commissariate. E' ora di voltare pagina". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Regione e candidato al Consiglio regionale della Campania nel collegio Napoli e provincia.