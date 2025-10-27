Al Museo di Pietrarsa tornano le "Ferrovie in miniatura": divertimento per tutti Laboratori e visite guidate per tutte le età

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, tornano al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa le “Ferrovie in miniatura”, l’evento dedicato al mondo dei treni in scala e del modellismo ferroviario.

L’appuntamento è fissato da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre 2025, tre giornate all’insegna della passione per i treni e per la storia del trasporto su rotaia.

Organizzata dalla Fondazione FS Italiane, in collaborazione con la Federazione Italiana Modellismo, la manifestazione giunge quest’anno alla sesta edizione, confermandosi uno degli eventi più attesi nel calendario degli appassionati di ferrovie e modellismo.

Migliaia di modelli e diorami per viaggiare tra storia e creatività

Durante l’evento, i visitatori potranno ammirare migliaia di modelli ferroviari e numerosi plastici e diorami che riproducono con grande realismo paesaggi e stazioni tipiche della provincia italiana.

Ogni esposizione sarà curata nei dettagli, offrendo un’esperienza immersiva che unisce tecnologia, arte e memoria storica.

Il programma include laboratori didattici, proiezioni video, esibizioni di modellismo, workshop interattivi e giochi per bambini e famiglie, pensati per coinvolgere visitatori di tutte le età, “da zero a novant’anni”.

Visite speciali e la “Tartaruga” E 444.001

Per la prima volta, durante le “Ferrovie in miniatura”, sarà possibile visitare la cabina di guida della locomotiva E 444.001, la celebre “Tartaruga”, icona della velocità ferroviaria italiana negli anni ’70.

I visitatori potranno inoltre raggiungere il museo a bordo del Pietrarsa Express, il treno storico composto dalle carrozze “Centoporte” trainate da una locomotiva d’epoca: un’esperienza suggestiva che unisce il fascino del viaggio retrò con la scoperta del patrimonio ferroviario italiano.