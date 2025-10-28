Napoli: 100 visite urologiche gratuite in Piazza del Plebiscito Prevenzione in piazza, grande partecipazione

La quarta edizione di "Salute per tutti - giornate napoletane della salute, prevenzione e benessere" ha trasformato Piazza del Plebiscito in un vero villaggio della prevenzione. L’iniziativa, promossa dal Comune di Napoli e sostenuta da Regione Campania, Università degli Studi di Napoli Federico II e ASL locali, ha visto una grande partecipazione dei cittadini.

L’impegno della Fondazione PRO

L’unità mobile della Fondazione PRO - Prevenzione e Ricerca in Oncologia ha effettuato circa 100 visite urologiche gratuite durante le due giornate del 25 e 26 ottobre. L’obiettivo della Fondazione è portare la prevenzione “di prossimità”, ovvero direttamente tra le persone, favorendo l’accesso alla diagnosi precoce e alla corretta informazione sulla salute maschile.

L’importanza della prevenzione maschile

Secondo il professor Vincenzo Mirone, urologo e presidente della Fondazione PRO:

“Portare la prevenzione in piazza è una strategia vincente. Molti uomini, anche giovani, superano diffidenze e paure e scoprono che una visita urologica è semplice, indolore e può davvero salvare la vita.”

Gli uomini fanno prevenzione trenta volte meno rispetto alle donne e spesso trascurano esami fondamentali come la misurazione del PSA, indispensabile per la diagnosi precoce del tumore alla prostata, che ogni anno registra circa 40.000 nuovi casi e 7.000 decessi.

Attività durante le giornate

Durante l’evento, il team della Fondazione PRO ha fornito:

Consulenze personalizzate sui problemi urologici maschili

Raccolta di dati anonimi per proseguire la ricerca

Indicazioni su percorsi diagnostici appropriati per chi necessitava approfondimenti.