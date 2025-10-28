Federico II e Inail Campania: alleanza per formare studenti sulla sicurezza Promuovere la cultura della prevenzione

L’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Inail Campania hanno firmato un nuovo accordo di collaborazione con l’obiettivo di promuovere la cultura della sicurezza e realizzare attività di formazione tecnico-scientifica rivolte agli studenti.

L’intesa mira a sviluppare percorsi educativi, progetti di ricerca e iniziative comuni che favoriscano la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Un accordo per diffondere la cultura della prevenzione

“Questo accordo rafforza lo scambio di informazioni e l’impegno del nostro Ateneo – ha dichiarato il rettore Matteo Lorito – e ci consentirà di attivare borse di studio e sensibilizzare i giovani su temi fondamentali come la sicurezza sul lavoro e la gestione dei diritti personali”.

Il nuovo protocollo si inserisce nel percorso già avviato negli anni precedenti, che ha portato alla realizzazione di corsi di formazione pratica in materia di sicurezza destinati agli studenti del Dipartimento di Veterinaria, i quali sin dal primo anno di corso svolgono attività di laboratorio.

La collaborazione tra università e Inail Campania

Il direttore regionale dell’Inail Campania, Daniele Leone, ha ricordato come la collaborazione con la Federico II sia ormai consolidata:

“Il nostro obiettivo comune è promuovere la cultura della sicurezza, fare prevenzione e avviare analisi e studi per comprendere come ridurre gli infortuni e le malattie professionali”.

Grazie a questa partnership, l’università e l’Inail intendono potenziare le attività di ricerca e formazione con un approccio integrato, capace di unire il mondo accademico e quello istituzionale.

Verso una nuova generazione consapevole

L’accordo rappresenta un passo concreto verso la creazione di una nuova generazione di professionisti consapevoli, formati sui principi di sicurezza, prevenzione e responsabilità sociale.

Il progetto si propone di diffondere la cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo una maggiore sensibilità su un tema cruciale per il futuro dei giovani e del sistema produttivo campano.