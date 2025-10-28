A Napoli,arte, spettacolo e cultura entrano in classe con "Cultura, che classe!" I laboratori andranno avanti fino a maggio 2026

Il Comune di Napoli lancia per l’anno scolastico 2025/2026 “Cultura, che classe!”, un progetto innovativo che porta teatro, musica, cinema, arte e musei direttamente nelle scuole. L’iniziativa mira a trasformare la cultura in esperienza viva, condivisa e formativa, offrendo agli studenti strumenti concreti per conoscere e sperimentare nuove forme artistiche.

Coinvolgimento delle scuole e dei giovani

Saranno 40 gli istituti scolastici coinvolti nei 13 progetti selezionati tra le proposte degli operatori culturali locali. L’obiettivo è valorizzare creatività e crescita culturale dei ragazzi, avvicinandoli alle pratiche museali, sceniche, musicali e audiovisive attraverso laboratori e attività pratiche.

Testimonial d’eccezione

Ogni percorso prevede la partecipazione di testimonial illustri, tra cui attori, musicisti, registi e scrittori come Lino Musella, Nunzia Schiano, Aniello Arena, Antonio De Matteo, Maurizio Capone, Luciano Melchionna e Maurizio De Giovanni. Gli artisti incontreranno i ragazzi nelle scuole, offrendo momenti di confronto, ispirazione e crescita.

Eventi conclusivi e divulgazione

I laboratori si svolgeranno fino a maggio 2026. A conclusione dei percorsi saranno organizzati eventi pubblici, come spettacoli teatrali, concerti, mostre e proiezioni cinematografiche, che permetteranno agli studenti di condividere con il pubblico il lavoro svolto durante l’anno.