La statua di Maradona attraversa Napoli nel 65° anniversario della nascita Un tour speciale per Diego

Giovedì 30 ottobre, in occasione del 65° anniversario della nascita di Diego Armando Maradona, la statua del Pibe, realizzata dall’artista Domenico Sepe, lascerà per un giorno il Museo della Collezione Vignati ai Quartieri Spagnoli. La scultura percorrerà le strade di Napoli, coinvolgendo cittadini e tifosi in un percorso simbolico tra arte, sport e memoria.

Le tappe del tour

La statua partirà dal Museo di Maradona in vico Cariati, attraversando luoghi iconici della città, dal Maschio Angioino a Piazza Plebiscito, da Largo Semoneta fino al Pausillipon. Ovviamente, la tappa obligatoria allo stadio Maradona intorno alle 13, poi ancora arriverà al Santobono, a Poggioreale, precisamente al campetto Claudio Miccoli (ore 15:30), con donazione di 200 palloni ai bambini. Penultima tappa a Piazza San Pasuqale per poi ritornare a Largo Maradona intorno alle 20:30.

Quest’anno il tour sarà più esteso rispetto all’edizione precedente, includendo anche il recupero e la restituzione alla comunità del campetto Claudio Miccoli a Poggioreale.

Celebrare un’icona senza tempo

“Portare la statua di Diego tra le strade di Napoli significa restituire al popolo un’immagine viva del suo eroe”, dichiara Sepe. Massimo Vignati aggiunge: “Diego è parte della mia famiglia da sempre – ed è parte di Napoli”.

L’iniziativa vuole essere un gesto di affetto collettivo e memoria condivisa, capace di unire istituzioni, tifosi, artisti e cittadini, mantenendo viva la connessione tra sport, arte e cultura popolare.

Un simbolo universale

“Maradona è un linguaggio universale, un simbolo che appartiene a tutti”, spiega un portavoce del Museo Maradona. Con questo evento, Napoli intera potrà celebrare ancora una volta la leggenda del suo campione, ricordando la sua eredità culturale e sportiva.