La Uil Campania promuove il camper per la sicurezza nei cantieri edili Formazione direttamente sui cantieri

La Uil Campania esprime il proprio apprezzamento per l’iniziativa di Formedil, la struttura partecipata da Ance insieme alle tre categorie degli edili – Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil – che ha lanciato un camper itinerante nei cantieri di Napoli. L’obiettivo è portare formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro direttamente sui luoghi di lavoro, raggiungendo operai e professionisti del settore edile in modo pratico e immediato.

Una collaborazione tra sindacati e istituzioni

Secondo il segretario della Uil Campania, l’iniziativa è il risultato di sinergia e lavoro di squadra. Il progetto coinvolge anche Inail e punta a estendere il tour nelle altre province della Campania, con l’obiettivo di formare il maggior numero possibile di lavoratori sui protocolli di sicurezza.

Questa iniziativa rientra nei protocolli già siglati con il Comune di Napoli e la Giunta regionale, che mirano a garantire che tutti gli investimenti pubblici e gli appalti siano regolati da contratti sottoscritti dalle principali organizzazioni sindacali e datoriali.

La sicurezza come priorità

Il sindacalista Sgambati sottolinea che la sicurezza nei cantieri non deve essere vista come un costo, ma come strumento di prevenzione fondamentale, capace di proteggere la vita e la salute dei lavoratori.