Ponte di Ognissanti, attese a Napoli 550mila presenze Napoli capitale del turismo internazionale

Per il ponte di Ognissanti, Napoli si prepara ad accogliere un afflusso turistico stimato di 550mila persone, secondo le previsioni dell’assessora comunale al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato. Un numero che, se confermato, più che raddoppierebbe le presenze rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, confermando la città come una delle mete principali del turismo internazionale.

Le chiese tra luoghi di culto e spazi culturali

Armato ha sottolineato l’importanza di valorizzare le chiese cittadine non solo come luoghi di culto, ma anche come spazi in grado di ospitare eventi culturali e musicali, capaci di attrarre visitatori da tutto il mondo. In occasione del ponte, molte chiese saranno coinvolte in eventi, tra cui concerti di musica sacra, tema centrale della quarta edizione del “Napoli Musica Sacra Festival”, presentata recentemente in città.

La musica sacra come attrattore turistico

Secondo l’assessora, la musica sacra rappresenta un elemento distintivo della napoletanità e costituisce un richiamo culturale di forte impatto per turisti italiani e stranieri. Grazie a iniziative come il festival, Napoli riesce a combinare valorizzazione del patrimonio storico e artistico con promozione di esperienze culturali uniche, rafforzando la propria posizione di capitale internazionale del turismo religioso e culturale.