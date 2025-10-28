Napoli investe nello sport e nella riqualificazione urbana Piano straordinario per aree ad alta vulnerabilità

La Città di Napoli rafforza il proprio impegno nello sport e nella riqualificazione urbana, con interventi mirati alle aree metropolitane più vulnerabili, come i quartieri Scampia e Secondigliano. L’opera rientra nel Piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale, approvato dal Consiglio dei Ministri, e sarà coordinata dal Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali e sociali, nominato con DPCM del 20 marzo 2025.

Sport come strumento di coesione e promozione della città

Napoli, designata “Capitale Europea dello Sport 2026” dalla Aces Europe, conferma la volontà di utilizzare lo sport come strumento di inclusione sociale, promozione del benessere e miglioramento della qualità della vita dei cittadini. L’iniziativa mira non solo a riqualificare le infrastrutture sportive esistenti, ma anche a valorizzare la città a livello europeo, rafforzando la sua immagine come polo sportivo di eccellenza.

Un progetto di ampio respiro

Il progetto prevede il cofinanziamento degli interventi, che saranno gestiti e realizzati sotto il coordinamento del Commissario Straordinario. Oltre agli aspetti infrastrutturali, l’iniziativa punta a migliorare le condizioni sociali e ambientali dei quartieri coinvolti, creando spazi sicuri e moderni dove i cittadini possano praticare sport e partecipare a iniziative comunitarie.