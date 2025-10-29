Capodichino, Wizz Air inaugura nuova rotta che collega Napoli e Craiova Due frequenze settimanali, il martedì e il sabato

E' stata inaugurata la nuova rotta che collega Napoli a Craiova, città universitaria e centro economico della regione dell'Oltenia, nel sud della Romania: a partire da ieri, martedì 28 ottobre, il nuovo collegamento opera con due frequenze settimanali (martedì e sabato) ed è servito dall'aeromobile di ultima generazione Airbus A321neo, che offre consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort migliorato a bordo, confermando l'impegno della compagnia verso l'efficienza e la decarbonizzazione.

Con il volo per Craiova, Wizz Air raggiunge un totale di 16 rotte verso 11 Paesi da Napoli: Bratislava, Budapest, Cluj-Napoca, Katowice, Sofia, Varsavia, Tirana, Timi?oara, Sharm El Sheikh, Erevan, Bucarest, Bra?ov, Chi?inau, Tel Aviv e Skopje. Solo nell'ultimo mese sono state inaugurate le nuove rotte per Erevan, Bra?ov, Chi?inau e Timisoara, a testimonianza del costante impegno della compagnia nel potenziare l'offerta internazionale da Napoli.

Per Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, "l'inaugurazione della rotta Napoli-Craiova rappresenta un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita in Campania e nel Sud Italia". "Il nuovo collegamento con Craiova rappresenta una novità assoluta per il nostro scalo e un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle rotte verso l'Europa dell'Est e i Balcani, un mercato ad alto potenziale sia per il traffico turistico che per quello etnico e business", ha detto Margherita Chiaramonte, commercial director aviation di Gesac.