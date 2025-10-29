Monaldi: campagna di sensibilizzazione "Perché vaccinarSI!" Obiettivo: promuovere una corretta informazione sull’importanza delle vaccinazioni

Si terrà martedì 4 novembre alle ore 12:00, presso l’aula Monaldi dell’azienda ospedaliera dei Colli, la presentazione ufficiale della campagna di sensibilizzazione “Perché vaccinarSI!”, promossa dall’associazione La Lampada di Aladino oltre il cancro, con il patrocinio dell’azienda ospedaliera dei Colli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una corretta informazione sull’importanza delle vaccinazioni, in particolare per i pazienti fragili e oncologici, e di rafforzare la fiducia nella prevenzione come strumento di tutela della salute individuale e collettiva.