Rita De Crescenzo a "Belve": "Massimo Ranieri è mio parente" Ospite d’eccellenza alla prima puntata di Belve

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve, condotto da Francesca Fagnani, c’era anche Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d’Italia con oltre 2 milioni di follower. L’intervista si è rivelata intensa e a tratti drammatica, ma non sono mancati momenti divertenti, caratterizzati da vivaci botta e risposta tra la conduttrice e la tiktoker.

La presunta parentela con Massimo Ranieri

Uno dei momenti più esilaranti della puntata è stato quando Rita ha parlato della sua presunta parentela con Massimo Ranieri, tramite sua nonna, “Giuseppa Zazzariella”. La tiktoker ha dichiarato di essere pronta a un eventuale confronto diretto con il celebre artista napoletano, suscitando curiosità e sorrisi tra il pubblico.

Altri legami familiari “illustri”

Non è la prima volta che De Crescenzo sostiene di avere parenti famosi. Nel 2024, durante il famoso “Grande Fratello napoletano”, aveva affermato che lo scrittore e filosofo Luciano De Crescenzo fosse suo zio, confermando il suo interesse nel condividere presunti legami familiari con figure celebri.