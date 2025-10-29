Rita De Crescenzo a "Belve": "Massimo Ranieri è mio parente"

Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve, condotto da Francesca Fagnani, c’era anche Rita De Crescenzo, influencer tra le più seguite d’Italia con oltre 2 milioni di follower. L’intervista si è rivelata intensa e a tratti drammatica, ma non sono mancati momenti divertenti, caratterizzati da vivaci botta e risposta tra la conduttrice e la tiktoker.
La presunta parentela con Massimo Ranieri
Uno dei momenti più esilaranti della puntata è stato quando Rita ha parlato della sua presunta parentela con Massimo Ranieri, tramite sua nonna, “Giuseppa Zazzariella”. La tiktoker ha dichiarato di essere pronta a un eventuale confronto diretto con il celebre artista napoletano, suscitando curiosità e sorrisi tra il pubblico.
Altri legami familiari “illustri”
Non è la prima volta che De Crescenzo sostiene di avere parenti famosi. Nel 2024, durante il famoso “Grande Fratello napoletano”, aveva affermato che lo scrittore e filosofo Luciano De Crescenzo fosse suo zio, confermando il suo interesse nel condividere presunti legami familiari con figure celebri.