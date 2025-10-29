Napoli: caos traffico in via Acton per nuovi lavori sull’asfalto Automobilisti e tassisti esasperati

Sembrava tutto risolto, e invece via Acton torna protagonista nel cuore di Napoli a causa di nuovi interventi sull’asfalto. I lavori, iniziati ieri, hanno ristretto la carreggiata e causato lunghe code fino a piazza Municipio, con clacson impazziti e automobilisti esasperati.

Il motivo dell’intervento

Secondo la ditta incaricata, i lavori si sono resi necessari perché la pioggia dello scorso giugno aveva impedito al manto stradale di asciugarsi correttamente. Il tratto interessato era già deteriorato e ha richiesto un intervento urgente per garantire la sicurezza della strada.

Asfalto provvisorio in attesa del definitivo

Dal Comune spiegano che l’attuale intervento riguarda solo uno strato provvisorio, il cosiddetto binder, mentre il nuovo asfalto definitivo sarà posato nei prossimi mesi. L’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ha sottolineato che si tratta di “disagi inevitabili ma necessari” per completare il nuovo collegamento tranviario.

L’esasperazione di automobilisti e tassisti

Nonostante la spiegazione ufficiale, residenti, automobilisti e tassisti mostrano tutta la loro frustrazione: «È impossibile muoversi, i cantieri non finiscono mai», lamentano. Con nuovi lavori previsti fino all’inizio del 2026, via Acton rimane sinonimo di traffico, smog e pazienza per i napoletani.