Napoli: operative 950 telecamere, in arrivo altre 248 per la videosorveglianza Un investimento di 3 milioni d euro

A Napoli sono attualmente operative circa 950 telecamere e lettori ottici di targhe, installati grazie a progetti finanziati da Comune, Regione e Ministero dell’Interno. L’aggiornamento è stato fornito durante la riunione della Commissione Polizia Municipale e Legalità del Consiglio comunale, dedicata allo stato dei sistemi di videosorveglianza in città.

Il ruolo del Ministero dell’Interno

L’assessore alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu, ha sottolineato che “dopo anni di difficoltà legate alla mancanza di fondi per la manutenzione, il Ministero dell’Interno ha garantito la gestione e la riparazione di tutti gli apparati, assicurandone il pieno funzionamento”. Grazie a questo intervento, la rete cittadina di sicurezza è ora pienamente operativa.

Nuove installazioni in arrivo

Il Comune di Napoli ha ottenuto 3 milioni di euro complessivi per potenziare ulteriormente la videosorveglianza:

2 milioni dal Fondo Sicurezza per l’installazione di 248 nuove telecamere, di cui 137 lettori automatici di targhe, già in fase di aggiudicazione definitiva;

1 milione dal POC per ulteriori installazioni già in gara;

500mila euro da un protocollo tra Ministero dell’Interno e Regione Campania per un nuovo impianto nella zona dei Camaldoli, strategica per contrastare i furti in abitazione.

Sicurezza urbana rafforzata

Con queste nuove installazioni, Napoli punta a rafforzare la sicurezza urbana, monitorando traffico, aree sensibili e prevenendo crimini come furti e atti vandalici. L’espansione della rete di videosorveglianza rappresenta un passo importante verso un controllo più efficace del territorio e maggiore protezione per i cittadini.