Napoli invasa dai turisti per Ognissanti: oltre mezzo milione di presenze Eventi, musei aperti e festival “Uanema” animano la città partenopea

Napoli continua a registrare numeri da record nel settore turistico. Secondo i dati dell’Osservatorio del Turismo del Comune di Napoli, durante il weekend lungo di Ognissanti sono attese oltre 550 mila presenze, contro le 150 mila dello scorso anno.

Un incremento eccezionale che segna un trend di crescita costante per il capoluogo partenopeo e che anticipa un dicembre da record, secondo le previsioni dell’amministrazione Manfredi.

L’assessora Armato: “Napoli vive un anno speciale”

A commentare il dato è l’assessora al turismo Teresa Armato, che parla di un anno straordinario per la città:

“Questa crescita testimonia il successo di un turismo sempre più attratto dalla nostra identità culturale e spirituale. Napoli sta vivendo un anno speciale con le celebrazioni dei 2500 anni della sua fondazione.”

Per accogliere l’enorme flusso di turisti, il Comune ha predisposto l’apertura straordinaria di basiliche, catacombe e ipogei, che ospiteranno 30 eventi e spettacoli gratuiti inseriti nel festival “Uanema”, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre.

“Uanema”: la Napoli che sa ridere della morte

Il festival Uanema celebra la tradizione partenopea di esorcizzare la morte con ironia e cultura.

Durante i quattro giorni di eventi, siti di grande interesse artistico ospiteranno concerti, letture, performance teatrali e visite guidate.

Un itinerario diffuso, finanziato dal Comune, che offre ai visitatori un’esperienza autentica tra arte, spiritualità e folklore.

Federalberghi e Confcommercio: “Occupazione hotel all’85%”

Anche le strutture ricettive registrano numeri positivi.

Secondo Federalberghi Napoli, l’occupazione delle camere si attesta intorno all’85%, mentre Confcommercio Campania conferma il “pienone” in città.

“È l’ultimo fine settimana di alta stagione, ma non si tratta di un vero ponte, quindi l’impatto economico è limitato” – spiega Pasquale Russo di Confcommercio.

Extra-alberghiero in crescita: più strutture regolarizzate

Nel comparto extra-alberghiero, Agostino Ingenito, presidente di Abbac, segnala una media di occupazione del 65% e una spesa media per notte tra i 70 e i 120 euro.

La crescita, spiega, è dovuta anche alla regolarizzazione di molte strutture imposta dalla nuova normativa.

“Non abbiamo ancora il tutto esaurito, ma contiamo sul last minute. Quest’anno l’assenza del ponte incide sulle prenotazioni.”

Musei, calcio e cultura trainano il turismo partenopeo

A spingere le prenotazioni non sono solo i grandi eventi, ma anche il calcio e le mostre museali.

“La fede azzurra conquista anche gli stranieri. Le sfide in Champions League portano turisti da tutta Europa” – sottolineano gli operatori del settore.

Il connubio tra cultura, sport e ospitalità continua a rendere Napoli una destinazione di punta nel Mediterraneo.

Piano traffico per i giorni della commemorazione dei defunti

In vista delle giornate dedicate ai defunti, il Comune di Napoli ha predisposto un piano traffico speciale intorno ai principali cimiteri.

Dalle 6 alle 16 sarà vietato il transito di auto e scooter in via Santa Maria del Pianto, nel tratto da Largo Santa Maria del Pianto fino a via del Riposo, e in via De Giaxa, fino a viale Umberto Maddalena. Previsto anche il divieto di sosta nelle zone circostanti.