Allerta meteo gialla a Napoli e Campania da questa sera Temporali e vento forte

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per temporali, valida dalle ore 20 di giovedì 30 ottobre fino alle 14 di venerdì 31 ottobre.

Il maltempo tornerà a interessare Napoli e gran parte della Campania, con piogge improvvise e intense, localmente anche a carattere di temporale.

Le precipitazioni potranno essere accompagnate da grandine, fulmini e forti raffiche di vento, fenomeni tipici di questa fase autunnale caratterizzata da instabilità atmosferica.

Zone interessate dall’allerta meteo

L’avviso riguarda in particolare tre aree della Campania:

Zona 1: Piana Campana, Napoli, Isole e Area Vesuviana

Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Zona 5: Tusciano e Alto Sele

In queste zone sono previste condizioni meteorologiche avverse con piogge abbondanti, possibili smottamenti e allagamenti nei punti più critici e raffiche di vento che potrebbero creare disagi alla circolazione.

Rischi e disagi attesi

Secondo la Protezione Civile, le forti precipitazioni potrebbero causare:

Allagamenti nei centri abitati e nelle aree a rischio idrogeologico

Innalzamento dei corsi d’acqua e scorrimento delle acque sulle strade

Caduta di massi e frane nelle zone collinari e montane

Danni a strutture e coperture a causa delle forti raffiche di vento

È quindi raccomandata massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore notturne e nella prima mattinata di venerdì.

Le Raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile regionale invita i Comuni interessati ad attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire o mitigare i danni legati ai fenomeni meteorologici.

Si raccomanda ai cittadini di:

Evitare di sostare in prossimità di alberi, impalcature o cornicioni instabili

Non percorrere sottopassi o strade a rischio allagamento

Prestare attenzione agli aggiornamenti meteo ufficiali.