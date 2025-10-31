Napoli, gli attivisti pro-Palestina occupano il consiglio comunale In città spuntano i manifesti contro Trump, Meloni e Netanyahu

Manifesti con la scritta 'wanted' sui volti di Donald Trump, Benjamin Netanyahu e Giorgia Meloni sono comparsi a Napoli. E' la protesta del Collettivo Argo, che torna a denunciare il genocidio in Palestina sostenuto dai governi occidentali.

Nel pomeriggio gli attivisti hanno organizzato un nuovo corteo, partito da Piazza del Gesù: occupati, in segno di protesta, i locali del consiglio comunale di via Verdi.

Per i pro-Pal l'amministrazione Manfredi ha disatteso la delibera consiliare che annunciava l'interruzione di ogni collaborazione con Israele.