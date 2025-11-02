"Questa mattina sono stato al Mercato Caramanico di Poggioreale, tra gli operatori che ogni giorno lavorano in uno dei cuori pulsanti della nostra città. Un luogo che racconta la vitalità e la forza di Napoli, ma anche le sue sfide quotidiane". Lo fa sapere il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi che ha incontrato anche diversi commercianti e utenti del mercato. "Dopo gli sforzi messi in campo sul piano amministrativo, abbiamo ascoltato le voci dei commercianti, raccolto nuovi suggerimenti e condiviso idee per valorizzare al meglio questo importante spazio di comunità. Il dialogo con i cittadini resta la strada più concreta per costruire una città più viva e partecipata", ha concluso il sindaco.
Manfredi al mercato Caramanico, "Abbiamo ascoltato commercianti"
Idee per valorizzare il tradizionale spazio di mercato all'aperto
Napoli.