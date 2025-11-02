Manfredi al mercato Caramanico, "Abbiamo ascoltato commercianti" Idee per valorizzare il tradizionale spazio di mercato all'aperto

"Questa mattina sono stato al Mercato Caramanico di Poggioreale, tra gli operatori che ogni giorno lavorano in uno dei cuori pulsanti della nostra città. Un luogo che racconta la vitalità e la forza di Napoli, ma anche le sue sfide quotidiane". Lo fa sapere il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi che ha incontrato anche diversi commercianti e utenti del mercato. "Dopo gli sforzi messi in campo sul piano amministrativo, abbiamo ascoltato le voci dei commercianti, raccolto nuovi suggerimenti e condiviso idee per valorizzare al meglio questo importante spazio di comunità. Il dialogo con i cittadini resta la strada più concreta per costruire una città più viva e partecipata", ha concluso il sindaco.