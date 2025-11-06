Stadio Maradona, dubbi sul futuro della pista di atletica Le realtà sportive chiedono garanzie

La possibile eliminazione della pista di atletica dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli preoccupa le associazioni sportive. La Commissione comunale valuta il restyling in vista degli Europei di calcio 2032.

Il progetto di restyling dello Stadio Maradona

Il Comune di Napoli ha avviato un importante percorso di rinnovamento per lo Stadio Diego Armando Maradona, storico impianto del quartiere Fuorigrotta.

La recente delibera di Giunta definisce le linee guida per il restyling, necessario per rendere la struttura conforme agli standard UEFA in vista della candidatura agli Europei di calcio 2032.

Tuttavia, tra le novità più discusse c’è la possibile eliminazione della pista di atletica, una decisione che sta generando timori tra le realtà sportive locali che da anni utilizzano l’impianto.

Le preoccupazioni delle associazioni sportive

Durante una Commissione consiliare dedicata al tema, diverse associazioni e società sportive hanno espresso forti preoccupazioni per il futuro della pista di atletica del Maradona.

Gli operatori del settore temono di perdere uno spazio fondamentale per allenamenti e competizioni, e hanno chiesto di essere coinvolti nei processi decisionali relativi al progetto.

Le realtà sportive hanno sottolineato che la pista di atletica rappresenta un patrimonio per l’intera città, e che la sua eliminazione rischierebbe di penalizzare fortemente l’attività di base e la promozione dello sport giovanile.

Le rassicurazioni del Comune di Napoli

Durante l’incontro, i consiglieri comunali hanno fornito alcune rassicurazioni, chiarendo che il progetto prevede il mantenimento delle palestre sottostanti lo stadio, spazi cruciali per le attività sportive.

Per quanto riguarda la pista, il Comune ha confermato che sarà avviato un processo di partecipazione pubblica per valutare soluzioni alternative e condivise.

Napoli Capitale Europea dello Sport 2026

La discussione si inserisce in un momento particolarmente importante per la città: Napoli sarà Capitale Europea dello Sport nel 2026.

Un riconoscimento che richiede scelte strategiche equilibrate, capaci di coniugare la modernizzazione degli impianti con la tutela delle discipline sportive minori e della comunità sportiva locale.

Il futuro della pista di atletica dello Stadio Maradona resta quindi aperto.

Se da un lato il restyling potrebbe portare Napoli ad accogliere grandi eventi internazionali come gli Europei 2032, dall’altro sarà fondamentale garantire che nessuna disciplina venga esclusa e che lo sport resti accessibile a tutti.