Europei Volley: in vendita i biglietti per Italia - Svezia a Napoli L'evento il 10 settembre

È ufficialmente iniziata la marcia di avvicinamento ai prossimi Campionati Europei maschili, che si terranno in Italia nelle città di Napoli, Modena, Torino e Milano dal 10 al 26 settembre 2026.Da oggi, infatti, si apre la vendita dei biglietti per la gara inaugurale della rassegna continentale, che si svolgerà giovedì 10 settembre nella suggestiva cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli e vedrà in campo gli azzurri Campioni del Mondo dell’Italia opposti alla Svezia. Gli appassionati potranno quindi prenotare, con ben undici mesi di anticipo, un posto per assistere a questo grande evento, che promette sicuramente emozioni e spettacolo.I tagliandi sono acquistabili esclusivamente sulla piattaforma TicketOne, unico canale ufficiale autorizzato alla vendita.

La Federazione italiana Pallavolo, per tutte le gare e sedi in Italia, ha previsto tariffe agevolate al prezzo stabilito di 25 euro per i propri tesserati (1000 i tagliandi disponibili per i settori categoria 2 a Napoli e categoria 3 a Modena e Torino). Le modalità di acquisto saranno rese note nei prossimi giorni contattando i comitati regionali di Campania, Piemonte, Lombardia e quello territoriale di Modena. Altra importante promozione promossa dalla Fipav in collaborazione con TicketOne valida per tutte le sedi e settori è Early Bird che prevede un’importante scontistica per chi deciderà di acquistare i tagliandi entro il 6 gennaio 2026. Per ciò che riguarda le altre sedi di gioco i tagliandi saranno rilasciati gradualmente nei prossimi giorni con questi tempi e modalità: Modena: apertura vendite martedì 11 novembre ore 12 (solo match singoli, gli abbonamenti saranno disponibili in seguito); Torino: apertura vendite mercoledì 12 novembre ore 12; Milano: la vendita dei biglietti relativi alla fase finale sarà resa nota successivamente.