Fabbriche di fuochi: verifiche e controlli Comitato in prefettura: in vista del Natale ispezioni intensificate

Presieduta dal Prefetto di NAPOLI, Michele di Bari si è svolta una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica cui hanno partecipato l'Assessore alla legalità del Comune di NAPOLI, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di NAPOLI, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nola, il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di NAPOLI, il Procuratore Aggiunto della Procura di NAPOLI Nord, il Questore, il Comandante provinciale dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, nonché i Comandanti della Polizia locale e della Polizia Metropolitana. Tra le tematiche affrontate, quella concernente i controlli presso fabbriche, depositi ed esercizi di minuta vendita di prodotti esplodenti, svolti dalla Commissione Tecnica Territoriale Sostanze Esplodenti, istituita presso la Prefettura, e presieduta da un dirigente prefettizio e composta da rappresentanti delle Forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco, delle ASL, della Direzione Territoriale del lavoro e dell'Agenzia delle Entrate.

La Commissione ha effettuato, nell'ultimo anno, apposite ispezioni presso tutte le aziende esistenti sul territorio nonché su numerosi esercizi di minuta vendita. Sulle 13 fabbriche esistenti in ambito metropolitano, sono state adottati dal Prefetto 6 provvedimenti di sospensione della licenza e inviate all'Autorità Giudiziaria le relative comunicazioni di notizia di reato. Per quanto attiene agli esercizi di minuta vendita, sono stati adottati 11 provvedimenti prefettizi di sospensione delle relative licenze. E' stato disposto di intensificare l'attività di controllo avviata in tale ambito, specie nell'imminenza delle festività natalizie quando si registra un'intensificazione dell'acquisto e dell'utilizzo di dispositivi pirotecnici. Le Forze dell'ordine e le Polizia locale proseguiranno nella consueta attività di controllo, al fine di prevenire e reprimere ogni condotta illecita.