Napoli torna capitale della nautica: apre a Mergellina il salone Navigare Il Golfo guarda alla Coppa America 2027

Napoli torna protagonista del mondo della nautica con l’apertura di Navigare, il salone internazionale del mare organizzato da Afina (Associazione Filiera Italiana della Nautica).

L’evento, ospitato nel suggestivo scenario di Mergellina, segna l’avvio della stagione degli appuntamenti dedicati alla promozione del mare e del turismo nautico nel Golfo di Napoli, con uno sguardo già rivolto alla Coppa America del 2027.

Oltre 120 imbarcazioni e prove a mare aperte a tutti

Da oggi e fino a domenica, il porto di Mergellina si trasforma in un vero e proprio villaggio del mare, con oltre 120 imbarcazioni esposte in acqua.

L’ingresso è gratuito e sono previste prove in mare per appassionati e curiosi, un’occasione per avvicinarsi al mondo della nautica da diporto e conoscere le novità del settore, tra yacht, gommoni e motori di ultima generazione.

Il nodo dei posti barca: “Napoli città di mare, ma senza Marina”

Accanto all’entusiasmo per l’evento, resta aperto il tema delle infrastrutture portuali.

"Una città di mare senza Marina è come giocare una partita di Serie A senza stadio" – denuncia Gennaro Amato, presidente di Afina, sottolineando la necessità di nuovi posti barca e di un piano di sviluppo strutturale per sostenere un comparto in piena crescita.

La richiesta è stata accolta dalle istituzioni: la vicesindaca Laura Lieto e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon hanno assicurato l’impegno del Comune e del Governo per il potenziamento della costa e delle aree portuali, anche in vista della Coppa America 2027, che porterà a Napoli un’attenzione internazionale senza precedenti.

Un’occasione per rilanciare il rapporto tra Napoli e il suo mare

Con Navigare, Napoli si prepara a riaffermare la propria identità di città del mare.

L’obiettivo è rilanciare il Golfo come polo turistico e nautico di eccellenza, favorendo investimenti, occupazione e sostenibilità.

Un’occasione unica per ridisegnare il legame tra la città e il suo mare, puntando su innovazione, accoglienza e cultura marittima.